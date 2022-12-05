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НовостиЗдоровье5 декабря 2022 9:01

В Набережных Челнах выявили рост случаев заражения COVID-19

За последнюю неделю вирус был подтвержден у 100 местных жителей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В Набережных Челнах зафиксированный рост случаев коронавируса выше республиканского на 1,8%.

В Набережных Челнах зафиксированный рост случаев коронавируса выше республиканского на 1,8%.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Набережных Челнах отмечается рост случаев заражения COVID-19. Так, за последнюю неделю вирус был подтвержден у 100 местных жителей. Это на 18 человек больше, чем было неделей ранее, заявил на совещании в местном Исполкоме главный санитарный врач города Ильгизар Бариев.

По его словам, коронавирус никуда не ушел. А потому горожан просят пройти вакцинацию, чтобы обезопасить свое здоровье и предотвратить дальнейшие осложнения.

Отметим, что с начала пандемии в татарстанского автограде было выявлено порядка 27 тысяч случаев коронавируса.

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