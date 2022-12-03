В Казани 6-летний мальчик потерялся в новом для него районе в мороз

Ребенка заметили прохожие, которые и сообщили о нем в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После того, как в СМИ появились сообщения о 6-летнем мальчике, который блуждал один по улице Карбышева в Казани в мороз, историей заинтересовались в следственном управлении СКР по Татарстану. По факту произошедшего там организовали доследственную проверку.

Как сообщили «Комсомолке» собственные источники, ребенок растет в благополучной семье с глухонемыми родителями. Он потерялся, так как совсем недавно переехал с родными в эту часть города. Почему мальчик не мог объяснить правоохранителям, что с ним произошло, выясняется.

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