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НовостиПроисшествия3 декабря 2022 16:27

В Казани 6-летний мальчик потерялся в новом для него районе в мороз

По факту произошедшего организована доследственная проверка
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Ребенка заметили прохожие, которые и сообщили о нем в полицию.

Ребенка заметили прохожие, которые и сообщили о нем в полицию.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После того, как в СМИ появились сообщения о 6-летнем мальчике, который блуждал один по улице Карбышева в Казани в мороз, историей заинтересовались в следственном управлении СКР по Татарстану. По факту произошедшего там организовали доследственную проверку.

Как сообщили «Комсомолке» собственные источники, ребенок растет в благополучной семье с глухонемыми родителями. Он потерялся, так как совсем недавно переехал с родными в эту часть города. Почему мальчик не мог объяснить правоохранителям, что с ним произошло, выясняется.

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