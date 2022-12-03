Казанское танковое училище объяснило кадры, на которых мобилизованные силой распахивают ворота и уходят

Недостоверные сообщения об условиях содержания солдат распространяются в социальных сетях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В соцсетях начало распространяться видео, на котором военнослужащие распахивают ворота и уходят. Авторы соответствующих постов утверждают, что инцидент произошел в Казани, якобы, из-за того, что мобилизованным не разрешали увидеться с родными.

Однако в казанском танковом училище данную информацию опровергли. Там заявили, что у бойцов нет проблем с тем, чтобы встретиться с близкими. На кадрах же запечатлено то, как они спешили к родственникам. Солдаты действительно забыли отметиться на выходе, но вернулись и сделали это, сообщает «Татар-информ».

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