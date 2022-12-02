Приревновал и избил стеклянной бутылкой: жителя Чувашии подозревают в смерти его сожительницы

Обстоятельства преступления выясняются. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель деревни Буинск Урмарского района подозревается в причинении смерти своей сожительнице. По версии следствия, в период с 10 по 11 ноября пьяный мужчина приревновал возлюбленную, после чего устроил скандал и принялся бить ее руками и стеклянной бутылкой. От полученных травм женщина скончалась на следующий день.

На время расследования уголовного дела предполагаемый злоумышленник помещен в СИЗО.

- Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, - сообщают в следственном управлении СКР по Чувашии.

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