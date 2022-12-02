В Татарстане сироты будут получать пособия на покупку учебников и канцелярии для школы

Соответствующий закон 1 декабря подписал глава республики Рустам Минниханов.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
В Татарстане дети, которые осиротели или по другим причинам остались без попечения родителей будут получать ежегодные пособия на покупку учебников и канцелярских товаров. Соответствующий закон 1 декабря подписал глава республики Рустам Минниханов.
Согласно документу, выплаты будут предоставляться в размере трехмесячной государственной социальной стипендии. Средства будут выделяться из местного и регионального бюджетов. Конкретная сумма, полагающаяся школьникам, не уточняется.
Отметим, что до этого момента пособия на покупку учебной литературы получали только сироты, учащиеся в вузах.
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