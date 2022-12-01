Дефицит снега и морозы до -28 градусов: каким будет декабрь в Татарстане

В ближайшие дни республика будет находиться под влиянием антициклона. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В декабре в Татарстане ожидается дефицит снега и температура ниже климатической нормы. То же грозит ряду других регионов Приволжского федерального округа, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По прогнозу местных синоптиков, в ближайшие дни Татарстан будет находиться под влиянием антициклона. В пятницу, 2 декабря, в отдельных районах еще будут идти осадки. Ночью и утром местами возможен туман. Столбики термометров будут показать от -8 до -15 градусов, при прояснениях до -20.

В выходные температура в республике будет на 6-9 градусов ниже средних многолетних значений. Ночью при прояснениях будет до -28 градусов.

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