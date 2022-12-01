На капремонт части проспекта Вахитова в Набережных Челнах направят 708 миллионов рублей

Объект должен быть сдан к 23 октября 2023 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Набережных Челнах планируют капитально отремонтировать проспект Вахитова, а именно – участок от Сююмбике до улицы Машиностроительная. На это из бюджета Татарстана готовы выделить почти 708 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, работы коснутся участка протяженностью 2,6 километра. Там не только отремонтируют дорогу, но также переустроят ливневки, обстроят местные проезды и подземные переходы, установят наружное освещение и проведут озеленение территории.

Отремонтировать дорогу подрядчику нужно будет до 23 октября 2023 года.

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