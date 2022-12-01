«Без ошибок мы никогда играть не будем»: «Ак Барс» уступил «Сибири» со счетом 3:6

Сейчас «барсы» находится на седьмом месте в таблице Восточной конференции. Фото: ak-bars.ru

В среду, 30 ноября, в Казани состоялся очередной матч чемпионата КХЛ. На льду «Татнефть Арены» встретились местный «Ак Барс» и новосибирская «Сибирь». Гости обыграли хозяев льда со счетом 6:3.

– Без ошибок мы никогда играть не будем, как и все команды, - заявил после игры главный тренер «барсов» Олег Знарок. - Хоккей из этого складывается, кто-то ошибся – команда забила. Просто ошибок нужно меньше делать, особенно ненужных. Если ошибки повторяются, то это неправильно, а так – пять человек играют на поле, они должны помогать друг другу.

По последним данным, «Ак Барс» находится на седьмом месте в таблице Восточной конференции, имея 36 очков после 35 игр. Следующий матч с участием казанцев состоится 2 декабря. Они продолжат домашнюю серию игрой с «Локомотивом».

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