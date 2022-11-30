«Метроэлектротранс» опроверг информацию о наезде троллейбуса на ребенка в Казани

Инцидент произошел на остановке «Академика Сахарова», напротив дома №24. Фото: скриншот

В ряде СМИ и соцсетях начала распространятся информация о наезде троллейбуса на ребенка в Казани. Утверждается, что ДТП произошло утром 29 ноября на остановке «Академика Сахарова», напротив дома №24.

Однако в МУП «Метроэлектротранс» данные сообщения опровергают. Там заявляют, что девятилетняя девочка поскользнулась и упала на дорогу уже после того, как троллейбус №3 начал отъезжать. В доказательство своих слов предприятие опубликовало запись с камеры видеонаблюдения. Правда на ней не видно, точно ли транспорт не задел ребенка.

Отметим, что школьника отделалась ушибом и растяжением, госпитализация ей не потребовалась.

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