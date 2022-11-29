В Казани телебашня окрасилась в цвета государственного флага Татарстана

Телебашня окрасилась в цвета флага Татарстана. Фото: пресс-служба Минцифры Татарстана

Во вторник, 29 ноября, в Татарстане отмечается День республиканского флага. В честь этого события на телебашне в Казани включили праздничную подсветку.

Так, вышка окрасилась в цвета флага региона: зеленый, белый, красный. Горожане смогут увидеть световое шоу с 16.00 до 23.00, сообщили в пресс-службе республиканского Министерства цифрового развития.

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