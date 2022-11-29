29 ноября в Новочебоксарске детей эвакуировали сразу из 13 школ

Всех из классов вывели на улицу. Фото: Ксения КОНЮХОВА

В этот вторник, 29 ноября, в 13 из 18 существующих в Новочебоксарске школ поступили сообщения об их минировании. Все дети и персонал образовательных учреждений был эвакуирован

- Директоры оперативно приняли решение об эвакуации детей в соответствии с алгоритмом действия в ЧС. Были проинформированы все силовые структуры, - сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Новочебоксарска Дмитрий Пулатов.

К этому времени сообщений о найденных в школах взрывных устройствах не поступало, учебный процесс после эвакуации и проверок должен был возобновиться.

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