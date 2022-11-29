Казанский завод передал Вооруженным силам России отремонтированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3

Ту-22М3 является дальним многорежимным ракетоносцем-бомбардировщиком, который используется для поражения наземных и морских целейФото: uacrussia.ru

Казанский авиационный завод «Туполев», входящий в состав ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех, в рамках гособоронзаказа принял на ремонт ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.

- Были проведены необходимые регламентные работы, успешно выполнены предъявительские и приемо-сдаточные испытания, - отметили в пресс-службе ОАК.

После ознакомительного полета ракетоносец-бомбардировщик был передан Вооруженным силам России.

Для справки, Ту-22М3 является дальним многорежимным ракетоносцем-бомбардировщиком, который используется для поражения наземных и морских целей, причем как с больших и средних высот, так и малых.

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