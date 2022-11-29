В Набережных Челнах решили построить новое здание горбольницы №5 вместо капремонта старого

Строительство нового здания посчитали целесообразнее капитального ремонта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Татарстана посчитали строительство нового здания горбольницы №5 в Набережных Челнах целесообразнее капремонта действующего объекта. Об этом 29 ноября во время брифинга заявил министр здравоохранения региона Марат Садыков.

В настоящий момент идет проектирование нового объекта. Садыков планирует на следующей неделе встретится с депутатами Госдумы и министром здравоохранения страны, чтобы обсудить включение проекта в федеральную программу адресного финансирования на 2023-2024 года.

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