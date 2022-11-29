Глава Татарстана Рустам Минниханов наградил многодетную мать медалью "Ана даны-Материнская слава"

Указ о награждении медалью "Ана даны-Материнская слава" опубликован на сайте главы республики. Фото: tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов наградил жительницу Набережных Челнов Ландыш Шаехову, воспитывающую пятерых детей, медалью "Ана даны-Материнская слава". Соответствующий указ опубликован на сайте главы республики.

Согласно документу, данную награду ей присудили за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций. Эта медаль считается знаком высшей степени материнского отличия в Татарстане.

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