В 2022 году поддержка семей с детьми в Татарстане достигла объема в 16,5 миллиарда рублей

Большую часть этой суммы выделил именно республиканский бюджет. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Татарстане за неполный 2022 год по линии Минтруда республики в рамках реализации нацпроекта «Демография» на поддержку местных семей с детьми было направлено 16,5 миллиарда рублей. Это на 32% больше, чем выделялось в прошлом году.

Так, 7,9 миллиарда рублей на поддержку татарстанских семей с детьми поступило из федерльного бюджета, а 8,6 миллиарда – из республиканской казны.

Одна из самых весомых мер этой поддержки в Татарстане является выплата на первого ребенка в семье, которая выдается семьям с 2018 года. Ее сейчас получают почти 33 000 детей. Это 25-27% от всех первенцев республики и каждая четвертая семья с детьми. Данная выплата положена им, если они имеют доход ниже двух прожиточных минимумов, установленных для трудоспособного населения, отметила в интервью РИА глава Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова.

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