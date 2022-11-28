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НовостиОбщество28 ноября 2022 16:00

В 2022 году поддержка семей с детьми в Татарстане достигла объема в 16,5 миллиарда рублей

Эти деньги были выделены по линии Минтруда республики
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Большую часть этой суммы выделил именно республиканский бюджет.

Большую часть этой суммы выделил именно республиканский бюджет.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Татарстане за неполный 2022 год по линии Минтруда республики в рамках реализации нацпроекта «Демография» на поддержку местных семей с детьми было направлено 16,5 миллиарда рублей. Это на 32% больше, чем выделялось в прошлом году.

Так, 7,9 миллиарда рублей на поддержку татарстанских семей с детьми поступило из федерльного бюджета, а 8,6 миллиарда – из республиканской казны.

Одна из самых весомых мер этой поддержки в Татарстане является выплата на первого ребенка в семье, которая выдается семьям с 2018 года. Ее сейчас получают почти 33 000 детей. Это 25-27% от всех первенцев республики и каждая четвертая семья с детьми. Данная выплата положена им, если они имеют доход ниже двух прожиточных минимумов, установленных для трудоспособного населения, отметила в интервью РИА глава Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова.

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