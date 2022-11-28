Гидрометцентр Татарстана рассказал о погоде в начале декабря 2022 года

Сильные морозы пока ожидаются только по ночам. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Во вторник и среду погода в республике будет формироваться в целом под влиянием антициклона. Так, 29 ноября снегопадов как таковых не прогнозируется, зато ночью и утром местами ожидается туман, рассказали в Гидрометцентре Татарстана. При этом, согласно его данным, в темное время суток температура воздуха понизится и будет в пределах от -11 до -16 градусов, при прояснениях в низинах до -21 градуса, а днем – от -8 до -13 градусов. На дорогах гололедица.

30 ноября в светлое время суток через Татарстан пройдет атмосферный фронт, поэтому будет наблюдаться небольшой снегопад, правда, лишь местами и то в основном на востоке республики. Температура воздуха ночью от -13 до -18 градусов, а днем от -7 до -12 градусов.

Начало декабря 2022 года не ознаменуются ни сильным снегопадом – вероятность осадков небольшая, ни сильными морозами. Днем в четверг будет все так же от -7 до -12 градусов.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 2 декабря, особых снегопадов тоже ждать не придется. Они пройдут только 3 декабря и то из-за близости к республике фронтального раздела, и то в отдельных ее районах. Единственное, что ночью может сильно похолодать при прояснениях – до -19 градусов.

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