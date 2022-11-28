Завершается оцифровка мест захоронений на Арском и Ново-Татарском кладбищах Казани

Этот процесс должен помочь городу развить некропольный туризм. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным на 28 ноября в Казани завершается инвентаризация и оцифровка мест захоронений на Арском и Ново-Татарском кладбищах. В будущем году аналогичные работы будут проведены по некрополю в поселке Мирный и ряду других небольших кладбищ, заявил в ходе совещания в Исполкоме города начальник местного Управления по организации ритуальных услуг Марат Ишкин.

Инвентаризация и оцифровка должны помочь определить точные границы кладбищ, а в будущем - создавать электронные базы фотографий и сайты с поиском мест захоронений, следить за состоянием земельных участков и развивать некропольный туризм.

По словам мэра Ильсура Метшина, состояние кладбищ – зеркало любого города, а потому они должны быть ухоженными.

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