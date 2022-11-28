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НовостиОбщество28 ноября 2022 8:36

На проектирование дороги к новому району в Набережных Челнах потратят 6,5 миллиона рублей

Средства будут выделены из бюджета Татарстана
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Подрядчик должен будет сдать работу до 30 мая 2023 года.

Подрядчик должен будет сдать работу до 30 мая 2023 года.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Начался поиск подрядчика, который смог бы спроектировать дорогу в сторону нового 73-го микрорайона в Набережных Челнах. На работу ему готовы выделить до 6,5 миллиона рублей из бюджета Татарстана. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Предполагается, что дорога от кольца объединит проспекты Залесный и Абсалямова, а также улицу Алиша, после чего дойдет до самой городской черты. Ее протяженность должна составить порядка 1,5 километра.

На то, чтобы закончить проектно-изыскательные работы, у подрядчика будет время до 30 мая 2023 года.

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