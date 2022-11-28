На проектирование дороги к новому району в Набережных Челнах потратят 6,5 миллиона рублей

Подрядчик должен будет сдать работу до 30 мая 2023 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Начался поиск подрядчика, который смог бы спроектировать дорогу в сторону нового 73-го микрорайона в Набережных Челнах. На работу ему готовы выделить до 6,5 миллиона рублей из бюджета Татарстана. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Предполагается, что дорога от кольца объединит проспекты Залесный и Абсалямова, а также улицу Алиша, после чего дойдет до самой городской черты. Ее протяженность должна составить порядка 1,5 километра.

На то, чтобы закончить проектно-изыскательные работы, у подрядчика будет время до 30 мая 2023 года.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram