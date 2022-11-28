На дорогах все это время будет гололедица. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Днем в понедельник, 28 ноября, в Татарстане ожидается от -8 до -13 градусов, что значительно холоднее, чем было на прошлой неделе. В последующие ночи в республике прогнозируется еще более существенное похолодание.

Так, ночью на 29 число будет от -13 до -18, а при прояснениях и вовсе до -22 градусов. Днем – все те же -8…-13 градусов. Ночью на среду, 30 ноября, столбики термометров могут опуститься до -19, а при прояснениях до -23 градусов. Днем же все еще ожидается не холоднее, чем -13 градусов.

На дорогах все это время будет гололедица, сообщают в местном Гидрометцентре.

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