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НовостиОбщество27 ноября 2022 6:33

27 ноября в Татарстане похолодает до -10 градусов

На дорогах возможна гололедица
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Последующие дни в республике будет еще морознее.

Последующие дни в республике будет еще морознее.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем в воскресенье, 27 ноября, в Татарстане прогнозируется от 5 до 10 градусов мороза. Ветер будет умеренным, существенных осадков не ожидается, но на дорогах возможна гололедица. Об этом местных жителей предупреждает Гидрометцентр республики.

Ночью на понедельник, 28 числа, ожидается от -11 до - 16, а при прояснениях и вовсе до -19 градусов, днем - от -8 до -13. Еще холоднее станет во вторник. Ночью столбики термометров могут опуститься до -22, днем - до -14.

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