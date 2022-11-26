В Чувашии начали выращивать новый вид хищного клеща для защиты тепличных культур

Многие тепличные комбинаты не имеют собственных биолабораторий и покупают хищных насекомых у импортных поставщиков. Фото: agro.cap.ru

В Чувашии на одном из предприятий начали выращивать новый вид хищного клеща Амблисейуса для защиты тепличных культур. Также их использование позволит снизить применение пестицидов в овощеводстве, а разведение поможет справиться с санкциями, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Многие тепличные комбинаты не имеют собственных биолабораторий и покупают хищных насекомых, поедающих вредителей, у импортных поставщиков. Для борьбы с тлей, белокрылкой, паутинным клещом, огуречным комариком и трипсом республика занимается разведением 10 видов энтомофагов: Амблейус, Фитосейулюс, Ориус, Макролофус, Афидиус, Атета и Гипоаспис.

Отметим, в дальнейшем республика планирует расширить производство жизненно необходимых компонентов для тепличного овощеводства страны и запустить новый проект "Зелёный дом".

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram