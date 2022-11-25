26 ноября ожидается небольшой снег и туман. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане на выходных ожидается похолодание, сообщает Гидрометцентр республики.

Так, в субботу, 26 ноября, днем температура воздуха будет в пределах от -1 до -6 градусов, а в вечернее время - от -3 до -8 градусов. Также ожидается небольшой снег и туман.

В воскресенье, 27 ноября, днем прогнозируется уже от -5 до -10 градусов, а ночью и до -12 градусов, возможно пойдет небольшой снег.

Отметим, температурный фон в регионе со следующей недели идет на понижение. Днем ожидается от -8 до -13 градусов, а ночью и вовсе прогнозируют от -12 до -17 градусов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram