Представители духовенства из Нижнекамска доставят гуманитарный груз участникам спецоперации

К военнослужащим отправились два имама из мечети и два благочинных из церкви. Фото: e-nkama.ru

В пятницу, 25 ноября, представители духовенства - два имама из мечети и два благочинных из церкви - выехали из Нижнекамска, чтобы лично отвезти участникам спецоперации гуманитарный груз. К бойцам едет «Газель», наполненная, среди прочего, печками-буржуйками, бензиновыми генераторами и лекарствами, сообщают местные власти.

Также к военнослужащим отправился и оператор, который будет вести там съемку, а по приезде покажет кадры их родным.

Отметим, что на данный момент в церквях и мечетях Нижнекамска имеются ящики для сбора пожертвований. Все собранные средства направят на закупку новой партии гуманитарного груза мобилизованным.

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