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НовостиОбщество25 ноября 2022 10:34

В 34-м комплексе Набережных Челнов из-под земли забили «фонтаны»

Они появились возле домов №№34/01 и 34/02
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам горожан, мощные струи поднимались вверх примерно на два метра.

По словам горожан, мощные струи поднимались вверх примерно на два метра.

Фото: скриншот

В 34-м микрорайоне Набережных Челнов из-под земли забили «фонтаны». По словам горожан, они появились возле домов №№34/01 и 34/02. Мощные струи поднимались вверх примерно на два метра, после чего стекали по тротуару на проезжую часть.

Не исключено, что на улице произошла коммунальная авария. Причины произошедшего выясняются.

- Хотели же каток залить, вот вам пожалуйста, - пошутил один из комментаторов поста о «фонтанах» в соцсетях.

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