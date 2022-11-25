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НовостиЗдоровье25 ноября 2022 9:13

За минувшие сутки в Татарстане выявили 77 новых случаев COVID-19

Вместе с тем были выписаны 92 переболевших вирусом человек
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В то же время госпитализация потребовалась 21 зараженному.

В то же время госпитализация потребовалась 21 зараженному.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Татарстане выявили 77 новых случаев коронавируса, госпитализировали 21 зараженного и выписали 92 переболевших человека. Такие цифры в пятницу, 25 ноября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии COVID-19 в республике подтвердился у 190 151 человек, 187 236 из которых выздоровели, а 2 006 - скончались. По последним данным федерального оперштаба, коллективный иммунитет населения Татарстана к COVID-19 составляет те же 3,9%.

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