В результате ДТП со «скорой» на трассе в Татарстане погибла медсестра

Обстоятельства аварии выясняются. Фото: прокуратура Татарстана

Днем в пятницу, 25 ноября, на трассе Р-293 в Лаишевском районе столкнулись автомобиль Toyota и карета "скорой помощи". Как сообщили КП-Казань собственные источники в правоохранительных органах, ДТП произошло в тот момент, когда водитель иномарки со встречной полосы поворачивал налево в сторону АЗС.

В результате аварии в машине "скорой" от полученных травм скончалась медсестра, которая сопровождала четырехмесячного ребенка из ДРКБ в Нурлат. Источник отметил, что младенец не пострадал.

- По факту произошедшего организована процессуальная проверка, которую контролирует районная прокуратура, - говорят в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.

Сотрудники ГИБДД сейчас устанавливают все обстоятельства данной аварии.

- Водитель и врач «скорой помощи», а также мама и ребенок не пострадали. Женщину из другого автомобиля доставили в травмацентр РКБ. К сожалению, в ДТП погибла медицинская сестра Нурлатской ЦРБ. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей, - в свою очередь сообщили в Минздраве Татарстана.

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