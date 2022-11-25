В результате ДТП со «скорой» на трассе в Татарстане погибла медсестра

Обстоятельства аварии выясняются.
Фото: прокуратура Татарстана
Днем в пятницу, 25 ноября, на трассе Р-293 в Лаишевском районе столкнулись автомобиль Toyota и карета "скорой помощи". Как сообщили КП-Казань собственные источники в правоохранительных органах, ДТП произошло в тот момент, когда водитель иномарки со встречной полосы поворачивал налево в сторону АЗС.
В результате аварии в машине "скорой" от полученных травм скончалась медсестра, которая сопровождала четырехмесячного ребенка из ДРКБ в Нурлат. Источник отметил, что младенец не пострадал.
- По факту произошедшего организована процессуальная проверка, которую контролирует районная прокуратура, - говорят в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.
Сотрудники ГИБДД сейчас устанавливают все обстоятельства данной аварии.
- Водитель и врач «скорой помощи», а также мама и ребенок не пострадали. Женщину из другого автомобиля доставили в травмацентр РКБ. К сожалению, в ДТП погибла медицинская сестра Нурлатской ЦРБ. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей, - в свою очередь сообщили в Минздраве Татарстана.
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