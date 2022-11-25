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НовостиОбщество25 ноября 2022 10:04

В столице Татарстана почти на месяц ограничат движение по улице Петербургской

Это связано с проведением работ по переустройству канализационных сетей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
С 28 ноября по 26 декабря закроют проезд на участке возле дома №78/1 по улице Петербургской.

С 28 ноября по 26 декабря закроют проезд на участке возле дома №78/1 по улице Петербургской.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани почти на месяц ограничат движение по улице Петербургской. Это связано с проведением работ по переустройству канализационных сетей, сообщает комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

В связи с этим с 28 ноября по 26 декабря закроют проезд на участке возле дома №78/1 по улице Петербургской и около пересечения с улицей Островского.

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