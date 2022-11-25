Глава Татарстана встретился с викарием Патриарха Московского и Всея Руси митрополитом Антонием

Были затронуты и вопросы работы с государственными и общественными организациями. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В пятницу, 25 ноября, глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с викарием Патриарха Московского и Всея Руси, председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Антонием. Стороны обсудили вопросы взаимодействия с государственными и общественными организациями, а также научное и культурное сотрудничество.

Ранее митрополит Волоколамский Антоний стал участником конференции «Религиозное многоголосие и национальное единство» Международного дискуссионного клуба «Валдай». Мероприятие проходило в Казани 23 и 24 ноября.

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