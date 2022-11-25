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НовостиОбщество25 ноября 2022 8:40

Движение по улице Лебедева в Казани ограничили до начала декабря

Это связано с работами по прокладке трассы хозяйственно-бытовой канализации
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Проезд у здания №3 стр.3 будет перекрыт до 3 декабря.

Проезд у здания №3 стр.3 будет перекрыт до 3 декабря.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани временно ограничили движение по улице Лебедева. Речь идет о проезде в районе здания №1 стр.1 в направлении движения машин в сторону улицы Учительская. Вплоть до 3 декабря там будут проводиться работы по прокладке трассы хозяйственно-бытовой канализации.

Соответствующее постановление опубликовано в электронном сборнике правовых актов Исполкома города.

Автомобилистам советуют заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда участка.

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