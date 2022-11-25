Появились подробности отравления угарным газом школьницы в Казани

По факту произошедшего организована доследственная проверка. Фото: Олег ЗОЛОТО

Появились подробности отравления угарным газом школьницы в одном из домов по улице Литвинова в Казани. По предварительным данным СУ СКР по Татарстану, девочка находилась в ванной, когда газовая колонка по неустановленной пока причине потухла.

Спустя время подросток потеряла сознание. На шум прибежали родственники, которые и вызвали на место экстренные службы. Школьницу госпитализировали. На данный момент ее жизни ничего не угрожает.

Организована доследственная проверка. Специалистами устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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