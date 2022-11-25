На пост президента Казанского федерального университета выбран Рияз Минзарипов

В ближайшее время все нужные документы будут направлены Минобрнауки России. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В ходе очередного заседания Ученого совета КФУ была утверждена кандидатура на должность президента вуза. На этот пост был выбран главный советник при ректорате Рияз Минзарипов.

- В ближайшее время юридические документы будут направлены для рассмотрения в Министерство науки и высшего образования России, - говорят в пресс-службе университета.

Напомним, ранее сообщалось, что Ленар Сафиуллин ушел с поста проректора по хоздеятельности в КФУ. Это место занял Алмаз Мингулов, бывший ранее заместителем главы Минспорта Татарстана.

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