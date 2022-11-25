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НовостиОбщество25 ноября 2022 6:33

В Казани утвердили муниципальную программу «Безопасный город» на 2023-2025 годы

На ее реализацию выделят около 783,2 миллиона рублей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Проект нацелен на повышение общего уровня общественной безопасности и правопорядка в города.

Проект нацелен на повышение общего уровня общественной безопасности и правопорядка в города.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани утвердили муниципальную программу «Безопасный город» на 2023-2025 годы. Объем ее финансирования составит около 783,2 миллиона рублей. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов Исполкома города.

Согласно документу, программа нацелена на повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасной среды обитания. В ходе ее реализации планируется установить современные информационные технологии на соцобъектах и в общественных пространствах.

Итогом работ станет обеспечение до 75% соцобъектов системами видеонаблюдения. Кроме того, в этих учреждениях должны появиться пожарные сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, станции радиосистем передачи информации, пультовая охрана и речевое оповещение при ЧС.

Деньги на все это выделят из бюджета столицы Татарстана. В 2023 году из казны будет направлено 262,1 миллиона рублей, а в 2024 и 2025 годах - по 260,5 миллиона рублей.

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