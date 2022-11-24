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НовостиОбщество24 ноября 2022 14:01

Второклассница из Татарстана завоевала I место во II Международной премии «ЭКОЛОГИЯ — ДЕЛО КАЖДОГО»

Фото: экологияделокаждого.рф

Фото: экологияделокаждого.рф

Ученица 2 Н класса ГАОУ «Адымнар-Казань» Наргиза Шайдуллина стала победительницей в номинации «ЭКОСЕМЬЯ» II Международной детско-юношеской премии «ЭКОЛОГИЯ – ДЕЛО КАЖДОГО». Организатором премии является Росприроднадзор. В этом году на Премию поступило 45,5 тысяч работ из 89 регионов Российской Федерации и 33 стран ближнего и дальнего зарубежья.

В своем видеоролике Наргиза рассказала о любви к природе, полезных привычках, участии в экологических акциях и субботниках, посадке леса в Казани и Республике Татарстан всей дружной семьей Шайдуллиных.

Вдохновителем Наргизы в школе стала классный руководитель - Загидуллина Эльза Халиулловна. Теперь весь дружный 2 Н – экоактивисты. Экология – дело каждого!