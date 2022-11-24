В Татарстане планируют развивать туристические полеты на воздушных шарах

Ранее в регионе прошел первый фестиваль аэростатов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2022 году в Татарстане прошел первый фестиваль аэростатов. В будущем в регионе хотят учесть этот опыт и продолжить развивать туристические полеты на воздушных шарах. Об этом журналистам сообщил председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов.

По его словам, для Татарстан этот вид туризма новый, но очень перспективный. Ведь в регионе имеются такие уникальные локации, как остров-град Свияжск, Великий Болгар и Камское Устье.

В пример Иванов привел одно из самых известных мест с развитым туристическим воздухоплаванием - турецкую Каппадокию.

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