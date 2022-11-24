В Казани ограничат движение по улицам Васильченко, Восстания и Кулахметова

Перекрытие дорог затронет как автомобилистов, так и пешеходов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за проведения работ на сетях газопровода в Казани будет ограничено движение по улицам Васильченко, Восстания и Кулахметова. Об этом местных жителей заранее предупреждает городской Комитет транспорта.

Так, с 26 ноября по 11 декабря будет перекрыта проезжая часть у зданий №№1в, 7 и 63 по улице Васильченко, а также у здания №100 корп.10 по улице Восстания.

С 11 по 31 декабря ограничат движение пешеходов и авто у здания №80 по улице Восстания, а также перекроют тротуар у дома №83а по улице Восстания и местный проезд у здания №31 по улице Кулахметова.

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