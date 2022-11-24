В Казани состоится предпоказ новогодней комедии «Елки 9»

В официальный прокат лента выйдет 1 декабря. Фото: кадр из фильма

В воскресенье, 27 ноября, в Казани состоится предпоказ комедии «Елки 9». Он пройдет в кинотеатре «Синема 5» в ТРЦ «Парк Хаус». Гостем мероприятия станет исполнительница главной роли в фильме Виктория Агалакова.

О чем будет очередная часть «Елок»? Вот представьте, что вся деревня Глухарево готовится с размахом встречать зарубежную кинозвезду. В это же время в Тюмени домохозяйке и будущей блогерше необходимо выиграть пари с мужем. В Екатеринбурге влюбленный ролевик разрывается между семейным счастьем и эпическими приключениями. А в Санкт-Петербурге девушка вместе с долгожданным предложением руки и сердца узнает, что ее жених был мошенником. В итоге, как и всегда, судьбы героев неожиданно переплетутся и каждому достанется своя частичка волшебства.

В официальный прокат лента выйдет 1 декабря.

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