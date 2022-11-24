В Казани для уборки дорог после ледяного дождя и снегопада привлекли 646 рабочих и 269 единиц техники

Уборка продолжается. Фото: Иван МАКЕЕВ

Противогололедную обработку улиц дорожные службы Казани начали проводить еще прошедшей ночью из-за объявленного Гидрометцентром Татарстана штормовом предупреждении о ледяном дожде и сильном снегопаде.

Так, еще до наступления утра 24 ноября они использовали 240 тонн реагента и 228 тонн песко-соляной смеси, а также вывезли с улиц города 3,5 тысячи тонн снега. На данный же момент для ликвидации последствия ненастья для уборки дорог привлечены 646 рабочих и 269 единиц техники.

- После того, как реагент подействовал и подтопил снег, техника начала разметать снежную крошку. Сейчас обработку реагентом и песко-соляной смесью повторяют, - сообщили в комитете внешнего благоустройства Исполкома Казани.

Кроме того, в этот четверг на уборку дворов управляющие компании направили 2,7 тысяч рабочих и 99 едини техники. Они уже использовали реагентов и песко-соляную смесь в два раза больше, чем при рядовых снегопадах.

Стоит отметить, что дорожникам не придется расслабляться и в следующие сутки. Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу также ожидается мокрый снег, а местами сильная гололедица.

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