В Казани у жильцов аварийного дома на улице Каспийская выкупят квартиры

Квартиры выкупят после проведения их рыночной оценки. Фото: Анастасия Осипова

Дом №6 на улице Каспийская в столице Татарстана был признан аварийным в начале этой осени. В связи с этим власти города решили выкупить у собственников этого жилья как сами квартиры, так и участок, на котором расположен дом. Как говорится в подписанном руководителем Исполкома Казани Рустемом Гафаровым постановлении, все перечисленное будет изъято путем выкупа согласно действующему законодательству для муниципальных нужд.

Согласно документу, для выкупа жилых помещений будет проведена их рыночная оценка. Речь идет о восьми квартирах. После проведения всех процедур сам аварийный дом в итоге должны снести.

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