На «Вкусных пятницах» татарстанцы чаще всего покупают мясные полуфабрикаты

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Мясные полуфабрикаты стали самыми востребованными продуктами на «Вкусных пятницах» в Татарстане. Наибольшей популярностью среди посетителей мини-ярмарок Россельхозбанка в текущем году пользовались голубцы, манты, котлеты, пельмени, приготовленные фермерами Зеленодольского, Лаишевского, Кайбицкого районов из мяса птицы, говядины и конины.

Не меньшей популярностью на «Вкусных пятницах» пользуются сыры и молочная продукция. Покупателям фермеры предлагают десятки видов сыров: российский, адыгейский, голландский, костромксой, буратто, моцарелла, страчателла, качотта, страккино, рикотта, халуми и другие.

В 2022 году также татарстанцы приобрели мясные деликатесы, колбасные изделия, хлеб, выпечку, мёд и другую натуральную фермерскую продукцию, выращенную на родной земле.

«Вкусная пятница» позволяет посетителям не только попробовать и приобрести продукты в традиционном, очном формате, но и задать все интересующие вопросы о процессе производства, а фермерам – шанс расширить клиентскую базу.

- Мы выращиваем индейку в экологически чистом районе, при производстве мяса и мясных полуфабрикатов используем только натуральные компоненты. Для нас важно донести до людей вкус настоящих колбасно-мясных изделий. В продвижении наших продуктов, а именно сбыте продукции, нам помогает Россельхозбанк. При поддержке банка мы вышли на онлайн-торговлю, а также нашли новых клиентов через «Вкусные пятницы, – рассказала фермер с Лаишевского района Елена Нигматзянова.

Представленную в рамках мероприятия продукцию можно также приобрести онлайн – на специально созданном для аграриев маркетплейсе или приложении Свое Родное. На маркетплейсе сегодня представлено более 1300 товаров от 104 татарстанских сельхозпроизводителей.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.