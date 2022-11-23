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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 14:07

Житель Йошкар-Олы украл из сейфа матери друга 1,6 миллиона рублей и потратил деньги на отель с проституткой

Мужчина не успел удариться во все тяжкие, его поймали, а большую часть похищенных наличных вернули владелице
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
После задержания мужчина во всем сознался.

После задержания мужчина во всем сознался.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Йошкар-Оле 45-летняя женщина вернулась с работы домой и обнаружила, что ее обокрали. Окно было повреждено, а сейф взломан - из него пропало ни много, ни мало 1,6 миллиона рублей. Горожанка тут же обратилась в полицию с заявлением. Там возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Полицейским удалось быстро установить личность подозреваемого и задержать его по «горячим следам». Им оказался ранее уже судимый 31-летний друг сына потерпевшей. Мужчина тут же во всем признался и выдал большую часть украденных им денег – 1,4 миллиона рублей. Остальные деньги он успел купить себе мобильный телефон, снять номер в отеле и заказать проститутку.

- В скором времени мужчине предъявят обвинение, а также решится вопрос о заключении его под стражу на время следствия, - сообщает МВД Марий Эл.

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