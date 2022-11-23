В Бугульминском районе живут шесть женщин, у которых мобилизовали сразу двух сыновей

Местные власти готовы оказать им любую помощь. Фото: bugulma.tatarstan.ru

В преддверии Дня матери глава Бугульминского района Линар Закиров встретился с местными жительницами, у которых были мобилизованы сразу два сына. Как оказалось, таковых в муниципалитете шесть человек.

Одна из матерей бойцов – Ольга Тихонова. Ее сыновья Иван и Владимир служили в ВДВ и во внутренних войсках МВД соответственно. Мужчины без раздумий пошли защищать свою Родину.

- Хочу пожелать, пусть держатся молодцами, чтобы вернулись живыми и здоровыми, подвести меня, своих жен и детей они не имеют права, - заявила Ольга.

Закиров призвал матерей военнослужащих без стеснения обращаться к властям за любой помощью. После этого он вручил женщинам подарки.

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