За 9 месяцев в Марий Эл испекли более 35 тысяч тонн хлеба на 2,2 миллиарда рублей

В Марий Эл в месяц один человек в среднем съедал около девяти килограммов хлеба. Фото: Иван МАКЕЕВ

За девять месяцев текущего года в Марий Эл испекли 35,3 тысячи тонн хлеба на общую сумму порядка 2,2 миллиарда рублей. В этом приняли участие 48 производителей, 25 из которых являются малыми предпринимателями, а 12 - индивидуальными.

Согласно данным Маристата, килограмм хлеба в октябре стоил в среднем 59,19 рубля. Если говорить о пшеничном хлебе, то он был дороже - 72,12 рубля, равно как и сдобные булочки - 152,14 рубля.

В месяц один человек съедал в среднем около девяти килограмм хлеба. Однако в сельской местности его любят больше, чем в городе. Сельчанине потребляют по 9,1 килограмма хлеба в месяц, а горожане - по 8,6 килограмма.

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