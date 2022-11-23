В Марий Эл поступило 14,7 тысячи доз детской вакцины против гриппа "Ультрикс Квадри"

Вакцина против гриппа "Ультрикс Квадри" направлена на иммунизацию детского населения. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Марий Эл поступила детская вакцина против гриппа "Ультрикс Квадри" в количестве 14,7 тысячи доз. В ближайшие дни препарат распределят между медицинским организациями городов и районов, сообщает Роспотребнадзор республики.

Эта вакцина направлена на иммунизацию детского населения. Их поступление осуществлялось за счет федерального бюджета.

Отметим, взрослые прививку против гриппа и коронавируса смогут сделать в поликлинике по месту жительства и в мобильных пунктах вакцинации. Так, в Йошкар-Оле принимают пациентов в ДК имени ХХХ-летия Победы в будние дни с 10:00 до 16:00, а в выходные - с 10:00 до 14:00. Также мобильный пункт действует в поселке Медведево. Там прием осуществляется в ДК "Медведево" по будням с 9:00 до 13:00

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