В Приволжском районе Казани расширили дорогу у ЖК «Романтика»

С просьбой решить вопрос с пробками к мэру города обратились местные жители. Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Приволжском районе Казани расширили дорогу у жилого комплекса «Романтика». Раньше там был один выезд на шесть домов, на что местные жители пожаловались мэру города Ильсуру Метшину. Они говорили, что порой даже машины экстренных служб не могут подъехать к подъездам.

Теперь же дорога у ЖК расширена и ситуация с пробками должна измениться в лучшую сторону, говорят местные власти.

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