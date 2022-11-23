В первой половине года 66% обратившихся не смогли добиться выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Счетная палата Татарстана выявила высокую степень отказов в назначении выплат на детей в первой половине 2022 года. Так, 66% обратившихся не смогли добиться ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, а 38% заявителям не одобрили ежемесячную выплату по рождению первенца.

По данным аналитиков, степень отказов в выплатах в республике растет с каждым годом. Это связывают с высоким среднедушевым доходом семей и предоставлением заявителями не всех нужных документов.

Минсоцзащиты региона рекомендовано повысить уровень информированности татарстанцев в части предоставления необходимых для получения выплат бумаг.

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