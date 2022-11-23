У остановки «Райисполком» в Набережных Челнах снесли торговые павильоны

Объекты работали там несколько лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 22 ноября, у остановки «Райисполком» со стороны 17-го комплекса в Набережных Челнах снесли несколько торговых павильонов. Среди них пара точек фастфуда и цветочный киоск, сообщают «Челнинские известия».

Причины демонтажа объектов, которые без проблем работали не один год, не уточняются.

Отмечается, что ранее были демонтированы торговые павильоны в подземном переходе у той же остановки «Райисполком».

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