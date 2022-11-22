Глава Минтранспорта Татарстана оценил идею поднятия стоимости проезда в автобусах Казани

На сколько именно можно поднять цену за билет, на данный момент еще обсуждается. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр транспорта Татарстана Фарит Ханифов оценил предложение перевозчиков Казани повысить стоимость проезда в автобусах на два рубля - до 33 рублей при оплате картой и до 38 рублей при оплате наличными. По его словам, все отнесутся к подобным изменениям с пониманием.

В ходе брифинга в Кабмине республики Ханифов отметил, что в вопросе повышения стоимости проезда в общественном транспорте главное - «не перегнуть палку». Важно, чтобы и перевозчики смогли продолжит работу, и пассажиры все также свободно пользовались транспортом.

Вопрос, на сколько именно можно поднять цену за билет, на данный момент обсуждается.

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