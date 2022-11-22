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НовостиОбщество22 ноября 2022 11:21

Глава Минтранспорта Татарстана оценил идею поднятия стоимости проезда в автобусах Казани

По словам Фарита Ханифова, в этом вопросе главное - «не перегнуть палку»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
На сколько именно можно поднять цену за билет, на данный момент еще обсуждается.

На сколько именно можно поднять цену за билет, на данный момент еще обсуждается.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр транспорта Татарстана Фарит Ханифов оценил предложение перевозчиков Казани повысить стоимость проезда в автобусах на два рубля - до 33 рублей при оплате картой и до 38 рублей при оплате наличными. По его словам, все отнесутся к подобным изменениям с пониманием.

В ходе брифинга в Кабмине республики Ханифов отметил, что в вопросе повышения стоимости проезда в общественном транспорте главное - «не перегнуть палку». Важно, чтобы и перевозчики смогли продолжит работу, и пассажиры все также свободно пользовались транспортом.

Вопрос, на сколько именно можно поднять цену за билет, на данный момент обсуждается.

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