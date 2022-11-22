Челюстно-лицевой хирург из ДРКБ Татарстана отправился добровольцем на спецоперацию

Медику 59 лет, из которых 28 он работает в детской больнице. Фото: Министерство здравоохранения Татарстана

Челюстно-лицевой хирург Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Татарстана Нияз Ахмадуллин отправился на спецоперацию в качестве врача-добровольца. Он заявил, что не может оставить Родину в такое время, и поехал оказывать медпомощь на передовой, сообщают в Минздраве республики.

Известно, что Ахмадуллину 59 лет. Он родился в многодетной семье в деревне Симетбаш Арского района. А сейчас и сам является отцом четверых детей.

С 1982 по 1984 годы Ахмадуллин служил в армии, после чего выучился на стоматолога в КГМУ. В ДРКБ Татарстана работает с 1994 года.

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