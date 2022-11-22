В Казани наградили победителей конкурса видеороликов «Ребенок в мире прав»

В конкурсе приняли участие 469 ребят, лучшими стали 10. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

21 ноября в казанском культурном центре «Московский» состоялось подведение итогов VIII республиканского конкурса информационно-социальных видеороликов «Ребенок в мире прав». Победителями стали 10 участников, трое из которых получили гран-при. В зависимости от места ребятам вручили дипломы и денежные призы в размере от 10 до 100 тысяч рублей.

Отметим, что всего в конкурсе приняли участие 469 ребят. Работы победителей были посвящены таким темам, как свобода в выражении своего мнения, помощь в образовании, проблемы защиты физического и эмоционального насилия. В дальнейшем эти видеоролики будут использовать на различных информационных ресурсах.

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