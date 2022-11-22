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НовостиОбщество22 ноября 2022 5:47

В 2023 году Татарстан получит 27 новых лесопатрульных машин для профилактики лесных пожаров

Вместе с ними будут приобретены 40 ранцевых лесных огнетушителей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
На реализацию федерального проекта «Сохранение лесов» в регион направят 96,2 миллиона рублей.

На реализацию федерального проекта «Сохранение лесов» в регион направят 96,2 миллиона рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Татарстан получит средства на 27 новых лесопатрульных машин в рамках госпрограммы «Развитие лесного хозяйства» и средства на 40 ранцевых лесных огнетушителей и один прицепной противопожарный модуль для тушения пожаров в рамках нацпроекта «Экология». Все это появится в регионе в 2023 году.

На реализацию федерального проекта «Сохранение лесов» в республику в 2023 году будет направлено 96,2 миллиона рублей. Большую часть из них - 94,1 миллиона - выделят на увлечение площадей восстановления лесов.

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